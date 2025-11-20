ua en ru
ДТЭК возглавил рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом

Украина, Четверг 20 ноября 2025 20:25
ДТЭК возглавил рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом Фото: ДТЭК возглавил рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК возглавила рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.

Отмечается, что редакции издания "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портала delo.ua вместе с экспертным жюри определили 50 компаний с наибольшим репутационным капиталом по итогам их деятельности в течение 2025 года.

"Победителем репутационного рейтинга стала компания ДТЭК. Подавляющее большинство членов жюри оценило ее репутацию 9 баллами. Самые высокие оценки от жюри победитель получил прежде всего за высокий уровень корпоративных коммуникаций с инвесторами и партнерами в энергетической отрасли (то есть IR), а также за приемлемые репутационные риски и качественный PR", - отметили в рейтинге.

При этом отмечается, что ДТЭК является лидером украинской энергетики и крупнейшим частным инвестором в отрасли.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ рейтинга крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний. В частности, ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором среди украинских компаний во время полномасштабной войны.

