ДТЭК инициировал обсуждение "Европейского зеленого договора" на форуме в Давосе

В среду, 23 января, во время Всемирного экономического форума в Давосе компания ДТЭК проведет круглый стол на тему Европейского "зеленого договора". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В компании отмечают, что "Европейский зеленый договор" (Green Deal), который был принят Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды. Одно из приоритетных заданий этого договора – достижение углеродной нейтральности до 2050 года.

"Сегодня об Украине много говорят в мире. Мы хотим и можем рассказать миру свои истории успехов, которые построены на европейских ценностях и являются примерами ответственного ведения бизнеса. Цель нашего круглого стола – с европейскими партнерами обсудить вклад и возможности энергореформы Украины для синхронизации с Green Dea", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В компании уверены, что Украина через увеличение в энергобалансе части возобновляемой энергии для замещения других генерирующих мощностей, развитие ответственного потребления и построение клиентоориентированной энергетики может сделать существенный вклад в достижение целей Green Deal.

В пресс-службе также добавили, что ДТЭК стал единственной энергетической компанией, которая представляет украинский бизнес-сектор на форуме.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, 21 января. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году станет юбилейной и соберет порядка 50 лидеров со всех стран.

Как писало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.