ДТЕК ініціював обговорення "Європейського зеленого договору" на форумі в Давосі

У середу, 23 січня, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі компанія ДТЕК проведе круглий стіл на тему Європейської "зеленого договору". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

У компанії відзначають, що "Європейський зелений договір" (Green Deal), який було прийнято Єврокомісією 11 грудня 2019 року, покликаний змінити існуючу економічну модель заради збереження навколишнього середовища. Одне з пріоритетних завдань цього договору – досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

"Сьогодні про Україну багато говорять в світі. Ми хочемо і можемо розповісти світу власні історії успіхів, які побудовані на європейських цінностях та є прикладами відповідального ведення бізнесу. Мета нашого круглого столу – із європейськими партнерами обговорити внесок та можливості енергореформи України для синхронізації із Green Deal", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

У компанії впевнені, що Україна через збільшення в енергобалансі частини відновлюваної енергії для заміщення інших генеруючих потужностей, розвиток відповідального споживання і побудова клієнтоорієнтованої енергетики може зробити істотний внесок у досягнення цілей Green Deal.

У прес-службі також додали, що ДТЕК став єдиною енергетичною компанією, яка представляє український бізнес-сектор на форумі.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум у Давосі стартував у понеділок, 21 січня. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу у 2020 році стане ювілейною і збере близько 50 лідерів з усіх країн.

Як писало раніше РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрінеться директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.