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Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ

Новости » Экономика     22.01.2020 - 11:19
Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины проведет переговоры с представителями бизнеса и международных финансовых организаций

Президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, во встрече Зеленского с руководством МВФ примет участие министр финансов Оксана Маркарова, которая сегодня отправляется в Давос.

"Оксана Маркарова приме участие во встречах президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также в заседании Национального инвестиционного совета", - говорится в сообщении.

Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский примет участие ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Отметим, Международный валютный фонд заблокировал принятие новой программы с Украиной на 5,5 млрд долларов до выполнения Украиной предварительных условий", среди которых, в частности, закон, который усложнит возвращение "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

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