ДТЕК досяг значного успіху у розвитку децентралізованої енергетики, - Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відзначила прогрес компанії ДТЕК у розвитку розподіленої та децентралізованої енергетики.
Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила на Київському міжнародному економічному форумі у Києві у четвер.
"Я думаю, що чим більше руйнувань відбувається, тим більше в цій країні є консенсус, якого не було два роки тому, що дійсно потрібно інвестувати в розподілене, децентралізоване виробництво електроенергії. Я думаю, що тепер у нас є консенсус щодо цього", - сказала Матернова.
Посол ЄС додала, що компанія ДТЕК, яка нещодавно разом із американською компанією Fluence ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, досягла значного прогресу в цьому напрямі.
Також Матернова підкреслила важливість продовження Україною реформ у енергосекторі, подальшу інтеграцію енергосистеми з європейською та зменшення монополізму за рахунок розвитку конкуренції та переходу до ринкового ціноутворення.
"І це дозволило нам фактично підтримувати як виробництво електроенергії, так і її розподіл тощо, в широкому спектрі програм, щоб допомогти трохи передбачити та підготуватися, зокрема, до цього сезону", – сказала посол ЕС.
Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова та американська компанія Fluence 10 вересня запустили систему накопичення енергії потужністю 200 МВт. Це найбільший комплекс такого типу в Україні.
Додамо, раніше, Міністерство енергетики України висловило подяку енергетичній компанії ДТЕК та американській Fluence Energy B.V. за реалізацію проєкту найбільшого в країні комплексу систем зберігання енергії потужністю 200 МВт.
Раніше повідомлялося і те, що ДТЕК Ахметова збудував найбільший в країні павербанк на 200 МВт. До мережі підключено 6 нових об’єктів різної потужності - від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.