ДТЭК Ахметова построил крупнейший в стране павербанк на 200 МВт

Четверг 11 сентября 2025 13:12
ДТЭК Ахметова построил крупнейший в стране павербанк на 200 МВт Фото: ДТЭК Ахметова построил павербанк на 200 МВт (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

Группа ДТЭК Рината Ахметова ввела в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, созданных в партнерстве с американской компанией Fluence.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Работа новых систем повысит безопасность электроснабжения, снизит риски отключений и аварий, особенно при разрушении маневровой генерации.

Строительство объектов длилось полгода – с марта по август 2025, что значительно быстрее стандартных сроков реализации таких проектов. Это было обусловлено необходимостью завершить все работы к началу осенне-зимнего периода.

Общие инвестиции ДТЭК в строительство составили 125 млн евро.

"Это исторический шаг для украинской энергосистемы, которая будет определять ее развитие на годы вперед. Мы реализовали его вместе с Fluence – мировым лидером в сфере хранения энергии. В сотрудничестве с американскими партнерами мы интегрируем самые современные технологии, чтобы сделать энергосистему Украины более надежной и устойчивой", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Системы хранения повысят стабильность и надежность энергосистемы. Они будут способствовать развитию "зеленой" энергетики и децентрализации энергосистемы Украины.

"В условиях массированных атак на украинскую энергосистему роль систем накопления энергии стала такой же фундаментальной, как и сама генерация. Благодарна Группе ДТЭК за проактивность в этом вопросе и американским партнерам из Fluence за передовые технологии, благодаря которым каждый новый мегаватт накопления работает как щит для всей энергосистемы. Это означает больше безопасности для украинцев и меньше рисков аварийных отключений", – сказала министр энергетики Светлана Гринчук.

Поставщиком оборудования выступила американская компания Fluence, являющаяся одним из лидеров в данном сегменте рынка.

"Для нас честь сотрудничать с ДТЭК над этим знаковым проектом по сохранению энергии. Чрезвычайная решительность и эффективность, которые продемонстрировал ДТЭК в реализации этого проекта, действительно вдохновляют", – прокомментировал генеральный директор Fluence Джулиан Небред.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

Ранее в ДТЭК заявляли, что компания работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

ДТЭК Ринат Ахметов Электроэнергия
