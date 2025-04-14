ДТЕК Ахметова став найбільшим платником податків серед українських компаній

Компанія ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання NV.

Група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн. Загалом минулого року майже 80 найбільших приватних компаній і банків заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в українську енергетику 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, нещодавно комунікаційна кампанія "Битва за світло" отримала міжнародну нагороду SABRE Awards - найбільшої та найавторитетнішої міжнародної премії у сфері управління репутацією, комунікацій та public relations.

Також повідомлялось, що компанія ДТЕК отримала шість золотих та дві срібні нагороди на Davos Communications Awards.