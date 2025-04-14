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ДТЭК Ахметова стал крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний

Понедельник 14 апреля 2025 18:24
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ДТЭК Ахметова стал крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний Фото: ДТЭК Ахметова стал крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК стала крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания NV.

Группа ДТЭК в 2024 году заплатила в бюджеты всех уровней 41 млрд грн. Всего в прошлом году почти 80 крупнейших частных компаний и банков заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 1,2 млрд евро.

Напомним, недавно коммуникационная кампания "Битва за свет" получила международную награду SABRE Awards - крупнейшей и самой авторитетной международной премии в сфере управления репутацией, коммуникаций и public relations.

Также сообщалось, что компания ДТЭК получила шесть золотых и две серебряные награды на Davos Communications Awards.

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