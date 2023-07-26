ДСНС завершила демонтаж зруйнованих частин мосту на Закарпатті

Після обвалення мосту у Тячівському районі, який проходить через Терново, Вільхівці та Бедевлю (Закарпатська область), працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили демонтаж зруйнованих частин переправи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Зазначається, що надзвичайники разом з іншими службами цивільного захисту продовжують роботу над відновленням сполучення між н.п. Тересва та Бедевля у Тячівському районі.
Так, встановлюється третя секція механізованого важкого моста ТММ-3М1.
У ДСНС поінформували, що було завершено демонтаж зруйнованих частин мосту і вантажівки, що застрягла на тримальних конструкціях.
Відео: на місці обвалу мосту на Закарпатті ДСНС продовжує роботи
Нагадаємо, у понеділок увечері, 24 липня, між смт. Тересва та с. Бедевля Тячівського району на автодорозі Н 09 "Мукачево-Львів" стався обвал секції мосту через р. Тересву, а також було падіння вантажних та легкових автомобілів.
Внаслідок НП постраждали 5 осіб, з них двоє дітей з легковика, які були госпіталізовані.
Організовано об'їзд аварійної ділянки через с. Нересниця. Місце події оточене працівниками Національної поліції.
У ДСНС повідомили, що на місці обвалу мосту на Закарпатті встановлять тимчасову переправу.
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