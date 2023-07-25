Обвал мосту на Закарпатті: в ова назвали маршрут об'їзду

У Закарпатській ОВА назвали маршрут об'їзду зруйнованого мосту у Тячівському районі. Він проходить через Терново, Вільхівці та Бедевлю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Закарпатської ОВА.

В ОВА заявили, що рух автомобільного транспорту тимчасово забезпечений через населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.

Повідомляється, що на місці розгорнуть оперативний штаб, у складі якого представники ДСНС, Нацполіції, дорожні служби, медики та інші.

Фахівці проводять аналіз берегової смуги із залученням інженерів щодо можливого створення тимчасової переправи для легкових та вантажних транспортних засобів за допомогою наплавного чи механізованого мосту.

Наразі працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області визначають обсяги робіт з ремонту зруйнованої секції мосту.

Правоохоронні органи встановлюють обставини руйнування мосту та можливі порушення при його експлуатації та утриманні.

Карети швидкої допомоги доправили постраждалих у охорону здоров'я, серед них – троє дітей. Одна людина перебуває у тяжкому стані, інші – середнього ступеня тяжкості. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Обвалення мосту на Закарпатті

Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, близько 19.00 до Служби порятунку надійшла інформація про руйнування автомобільного мосту. Протяжність мосту становить близько 30 метрів, а розташований він між смт Тересва та селом Бедевля Тячівського району.

Внаслідок руйнування мосту в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі. Попередньо, 5 осіб травмовано – дві жінки та троє неповнолітніх у віці 10, 15 та 17 років. Усіх постраждалих госпіталізували до медустанови.