ГСЧС завершила демонтаж разрушенных частей моста на Закарпатье

Отмечается, что чрезвычайники вместе с другими службами гражданской защиты продолжают работы над восстановлением сообщения между н.п. Тересва и Бедевля в Тячевском районе.

Так, устанавливается третья секция тяжелого механизированного моста ТММ-3М1.

В ГСЧС проинформировали, что был завершен демонтаж разрушенных частей моста и грузовика, застрявшего на держательных конструкциях.

Видео: на месте обвала моста на Закарпатье ГСЧС продолжает работы

Обвал моста на Закарпатье

Напомним, в понедельник вечером, 24 июля, между пгт. Тересва и с. Бедевля Тячевского района на автодороге Н 09 "Мукачево-Львов" произошел обвал секции моста через р. Тересву, а также было падение грузовых и легковых автомобилей.

В результате ЧП пострадали 5 человек, из них двое детей из легковушки, которые были госпитализированы.

Организован объезд аварийного участка через с. Нересница. Место происшествия оцеплено работниками Национальной полиции.

В ГСЧС сообщили, что на месте обвала моста в Закарпатье установят временную переправу.