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На місці обвалу мосту на Закарпатті встановлять тимчасову переправу

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 10:31
На місці обвалу мосту на Закарпатті встановлять тимчасову переправу Фото: на Закарпатті встановлять тимчасову переправу (dsns.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

На місці обвалу мосту на Закарпатті планують встановити тимчасову переправу для забезпечення транспортного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Станом на ранок 25 липня до місця події направлено 4 одиниці інженерної техніки ДСНС, а саме 4 мостових секції, для встановлення тимчасової переправи. В готовності до застосування важка інженерна техніка рятувальників.

Обвал мосту

Нагадаємо, ввечері 24 липня між смт. Тересва та с. Бедевля Тячівського району на автодорозі Н 09 "Мукачево-Львів" стався обвал секції мосту через р. Тересву та падіння вантажного і легкового автомобілів.

Внаслідок події постраждало 5 осіб, з них двоє дітей з легкового автомобіля, яких госпіталізовано до лікарні.

Організовано об’їзд аварійної ділянки через с. Нересниця. Залучено 21 особу та 7 одиниць техніки ДСНС. Місце події очеплено працівниками Національної поліції.

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