ДСНС відновлює роботу на деокупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій відновлюють роботу на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу ДСНС .

Зведені загони з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, а також Мобільний рятувальний центр швидкого реагування до складу яких входить особовий склад та спеціальна техніка, направлені до місць дислокацій, де надалі нестимуть службу та виконувати завдання за призначенням.

Крім цього, в райони будуть направлені піротехнічні розрахунки.

"Розміновувати територію будуть піротехніки з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Черкащини, Хмельниччини, Житомирщини, Одещини, Луганщини, Вінниці, Рівненщини, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України", - зазначили у ДСНС.