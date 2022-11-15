ГСЧС возобновляет работу на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям возобновляют работу на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прессслужбу ГСЧС .

Возведены отряды из Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей, а также Мобильный спасательный центр быстрого реагирования в состав которых входит личный состав и специальная техника, направленные в места дислокаций, где будут нести службу и выполнять задачи по назначению.

Кроме того, в районы будут направлены пиротехнические расчеты.

"Разминировать территорию будут пиротехники из Днепропетровщины, Запорожья, Херсонщины, Николаевщины, Кировоградщины, Черкасщины, Хмельнитчины, Житомирщины, Одесщины, Луганщины, Винницы, Ровенщины, Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины", - отметили в ГСЧС.