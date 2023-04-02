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У ДСНС розповіли, скільки гектарів сільгоспугідь України потребують термінового розмінування

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Неділя 02 квітня 2023 00:20
У ДСНС розповіли, скільки гектарів сільгоспугідь України потребують термінового розмінування Фото: У ДСНС розповіли, скільки гектарів сільгоспугідь України потребують розмінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Україні триває робота з розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергія Реви в ефірі телемарафону.

Минулого року в Київській, Сумській та Чернігівській областях саперам вдалося розмінувати загальну площу близько 50 тисяч гектарів, що дозволило провести осінню польову кампанію зі збору урожаю, і посівну.

"У цьому році ми продовжуємо роботу з розмінування сільгоспугідь. Розуміючи, що потрібно розмінувати величезні площі, ми розробили план гуманітарного розмінування сільгоспугідь. Цим планом визначено близько 470 тисяч гектарів, які нам потрібно розмінувати на території 9 областей", - вказав Рева.

За його словами, на сьогодні можна говорити про те, що негайному розмінуванню підлягають близько 174 тисяч гектарів із цих 470.

Начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС додав, що із визначених 9 регіонів найскладніша ситуація у Харківській та Херсонській областях, які перебували довгий час під окупацією.

"Там є найбільша щільність забруднення. Ми зараз активно працюємо на території Миколаївської області. І продовжуємо розміновувати Київську, Чернігівську, Сумську області. Тобто це ті регіони, на яких сконцентрована зараз головна наша увага", - підсумував він.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських окупантів.

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