В ГСЧС рассказали, сколько гектаров сельхозугодий Украины нуждаются в срочном разминировании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела организационной работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Сергея Ревы в эфире телемарафона.

В прошлом году в Киевской, Сумской и Черниговской областях саперам удалось разминировать общую площадь около 50 тысяч гектаров, что позволило провести осеннюю полевую кампанию по сбору урожая и посевную.

"В этом году мы продолжаем работу по разминированию сельхозугодий. Понимая, что нужно разминировать огромные площади, мы разработали план гуманитарного разминирования сельхозугодий. Этим планом определено около 470 тысяч гектаров, которые нам нужно разминировать на территории 9 областей", - указал Рева.

По его словам, на сегодняшний день можно говорить о том, что немедленному разминированию подлежат около 174 тысяч гектаров из этих 470.

Начальник отдела организационной работы по гуманитарному разминированию ГСЧС добавил, что из 9 регионов наиболее сложная ситуация в Харьковской и Херсонской областях, которые находились долгое время под оккупацией.

"Там наибольшая плотность загрязнения. Мы сейчас активно работаем на территории Николаевской области. И продолжаем разминировать Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. То есть это те регионы, на которых сконцентрировано сейчас главное наше внимание", - подытожил он.