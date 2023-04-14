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В ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні

Фото: в ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні внаслідок сезонного підняття рівня води залишаються підтоплені близько 470 дворогосподарств. Гідрологічна ситуація залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"За інформацією Гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей", - пише пресслужба.

Тим часом в Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. га сільгоспугідь. Також порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів:

  • Чернігівська область - 29;
  • Київська область - 1.

"Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА", - додає ДСНС.

До Чернігівської області були направлені 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби.

Фото: в ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що в Київській області через повінь розмило дамбу, внаслідок чого в місті Іванків затоплені дороги.

Тим часом синоптики попередили жителів Києва й низки областей про можливі підтоплення доріг та будинків.

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ДСНС