Економіка Авто Tech

У ДСНС розповіли, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії

Ілюстративне фото: у ДСНС розповіли, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Після відновлення електроенергії важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до поломок і аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України в мережі Telegram.

Коли електрика повертається, багато хто поспішає одразу ввімкнути мікрохвильовку, пральну машину або електрочайник. Поспіх може стати причиною аварій, виходу техніки з ладу або навіть пожежі. Щоб цього уникнути, у ДСНС радять дотримуватися кількох простих правил.

Вимикаємо енергоємні прилади

На час перебоїв або негайної появи світла всі прилади, що споживають багато енергії, слід відключити з мережі. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу й уникнути різких перепадів напруги.

Вмикаємо поступово

Коли електрика з'явилася, не вмикайте всі прилади одночасно. Почніть з малопотужних пристроїв, поступово підключаючи більш енергоємні прилади. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок.

Електрогенератори та насосні станції

Особливу увагу варто приділити генераторам і насосним станціям. Їхнє під'єднання слід здійснювати не менш ніж через 20 хвилин після відновлення подачі електроенергії. Ці пристрої споживають велику кількість енергії, і передчасне підключення може спричинити перенапруження в мережі.

 

Нагадаємо, що вночі 11 жовтня Одеса та область зазнали масованої атаки ударних БпЛА, внаслідок чого в деяких районах міста спостерігаються перебої з електрикою та водопостачанням.

Зазначимо, що в Україні обстріли російськими військами енергетичної інфраструктури продовжують порушувати стабільність електропостачання, а короткочасні відключення залишають гаджети без заряду. У таких умовах особливо цінуються надійні повербанки, які дають змогу підтримувати роботу смартфонів, планшетів і ноутбуків незалежно від перебоїв з електрикою.

