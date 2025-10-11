В ГСЧС рассказали, как безопасно включать бытовую технику после отключения электроэнергии

После восстановления электроэнергии важно правильно включать бытовую технику. Несоблюдение правил может привести к поломкам и авариям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.
Когда электричество возвращается, многие спешат сразу включить микроволновку, стиральную машину или электрочайник. Спешка может стать причиной аварий, выхода техники из строя или даже пожара. Чтобы этого избежать, в ГСЧС советуют соблюдать несколько простых правил.
На время перебоев или немедленного появления света все приборы, потребляющие много энергии, следует отключить из сети. Это позволит снизить нагрузку на электросеть и избежать резких перепадов напряжения.
Когда электричество появилось, не включайте все приборы одновременно. Начните с маломощных устройств, постепенно подключая более энергоемкие приборы. Такой подход помогает сети стабилизироваться и защищает технику от поломок.
Особое внимание стоит уделить генераторам и насосным станциям. Их подключение следует осуществлять не менее чем через 20 минут после восстановления подачи электроэнергии. Эти устройства потребляют большое количество энергии, и преждевременное подключение может вызвать перенапряжение в сети.
Напомним, что ночью 11 октября Одесса и область подверглись массированной атаке ударных БпЛА, в результате чего в некоторых районах города наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.
Отметим, что в Украине обстрелы российскими войсками энергетической инфраструктуры продолжают нарушать стабильность электроснабжения, а кратковременные отключения оставляют гаджеты без заряда. В таких условиях особенно ценятся надежные повербанки, которые позволяют поддерживать работу смартфонов, планшетов и ноутбуков независимо от перебоев с электричеством.