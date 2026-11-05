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ДСНС розгорне мобільні пункти допомоги там, де понад добу немає світла

20:29 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Мобільні пункти надання допомоги Державної служби надзвичайних ситуацій розгорнуть у районах, де понад 24 години немає електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського у Telegram.

Мобільні пункти допомоги

Вигівський зауважив, що вже з 6 листопада регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла.

"Ним визначено, що в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги населенню", - каже міністр.

Кожен із таких наметів буде забезпечений:

  • генератором,
  • тепловими гарматами.

Люди зможуть зарядити гаджети й зігрітися, додав Вигівський.

За його словами, отримати допомогу завжди можна й у будь-якому територіальному підрозділі ДСНС або поліції.

"Також задля безпеки громадян доручив керівництву Національної поліції України організувати постійну присутність екіпажів поблизу таких пунктів", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що житлово-комунальне господарство України готове до зими на 98,6%, а в Києві розпочали будівництво шести резервних котелень на випадок надзвичайних ситуацій.

Крім того, у Коростишевській громаді Житомирщини у зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням влада ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу "пунктів незламності".

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