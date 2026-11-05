ДСНС розгорне мобільні пункти допомоги там, де понад добу немає світла

Мобільні пункти допомоги

Вигівський зауважив, що вже з 6 листопада регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла.



"Ним визначено, що в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги населенню", - каже міністр.

Кожен із таких наметів буде забезпечений:

генератором,

тепловими гарматами.

Люди зможуть зарядити гаджети й зігрітися, додав Вигівський.

За його словами, отримати допомогу завжди можна й у будь-якому територіальному підрозділі ДСНС або поліції.



"Також задля безпеки громадян доручив керівництву Національної поліції України організувати постійну присутність екіпажів поблизу таких пунктів", - уточнив він.