На Житомирщині через поліпшення ситуації зі світлом закривають "пункти незламності"
У Коростишівській громаді призупиняють роботу "пунктів незламності".
Про це заявив начальник Коростишівської районної військової адміністрації Юрій Денисовець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.
У зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням влада ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу "пунктів незламності" в громаді.
Водночас ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Місцева влада закликає жителівберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.
Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, своєчасно прямувати до укриттів і дбати про безпеку своїх рідних.
Також категорично заборонено поширювати фото та відео з місця удару та роботи профільних служб.
Підготовка України до зими
Нагадаємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій готує сили й засоби для роботи у важких умовах зимового періоду.
Зокрема, фахівці ДСНС підготували понад тисячу Пунктів незламності, а також генератори, автоцистерни й спеціальну інженерну техніку для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
Крім того, урядовці зазначають, що цього року Україна підготовлена до зими значно краще, ніж у попередні. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, в країні реалізують заходи із децентралізації генерації та багаторівневого захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак.