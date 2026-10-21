На Житомирщині через поліпшення ситуації зі світлом закривають "пункти незламності"

Про це заявив начальник Коростишівської районної військової адміністрації Юрій Денисовець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook .

Також категорично заборонено поширювати фото та відео з місця удару та роботи профільних служб.

Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, своєчасно прямувати до укриттів і дбати про безпеку своїх рідних.

У зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням влада ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу "пунктів незламності" в громаді.

Підготовка України до зими

Нагадаємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій готує сили й засоби для роботи у важких умовах зимового періоду.

Зокрема, фахівці ДСНС підготували понад тисячу Пунктів незламності, а також генератори, автоцистерни й спеціальну інженерну техніку для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.

Крім того, урядовці зазначають, що цього року Україна підготовлена до зими значно краще, ніж у попередні. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, в країні реалізують заходи із децентралізації генерації та багаторівневого захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак.