ГСЧС развернет мобильные пункты помощи там, где больше суток нет света

Мобильные пункты помощи

Выговский отметил, что уже с 6 ноября региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения света.



"Им определено, что в районах населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч семей и более 24 часов отсутствует электроснабжение, будут безотлагательно разворачиваться мобильные пункты помощи населению", - говорит министр.

Каждая из таких палаток будет обеспечена:

генератором,

тепловыми пушками.

Люди смогут зарядить гаджеты и согреться, добавил Выговский.

По его словам, получить помощь всегда можно и в любом территориальном подразделении ГСЧС или полиции.



"Также в целях безопасности граждан поручил руководству Национальной полиции Украины организовать постоянное присутствие экипажей вблизи таких пунктов", - уточнил он.