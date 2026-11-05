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ГСЧС развернет мобильные пункты помощи там, где больше суток нет света

20:29 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Мобильные пункты помощи Государственной службы чрезвычайных ситуаций развернут в районах, где более 24 часов нет электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Telegram.

Мобильные пункты помощи

Выговский отметил, что уже с 6 ноября региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения света.

"Им определено, что в районах населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч семей и более 24 часов отсутствует электроснабжение, будут безотлагательно разворачиваться мобильные пункты помощи населению", - говорит министр.

Каждая из таких палаток будет обеспечена:

  • генератором,
  • тепловыми пушками.

Люди смогут зарядить гаджеты и согреться, добавил Выговский.

По его словам, получить помощь всегда можно и в любом территориальном подразделении ГСЧС или полиции.

"Также в целях безопасности граждан поручил руководству Национальной полиции Украины организовать постоянное присутствие экипажей вблизи таких пунктов", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что жилищно-коммунальное хозяйство Украины готово к зиме на 98,6%, а в Киеве приступили к строительству шести резервных котельных на случай чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в Коростышевской громаде Житомирщины в связи с улучшением ситуации с электроснабжением власти приняли решение временно приостановить работу "пунктов несокрушимости".

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