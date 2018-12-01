В ГСЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море

Фото: Азовское море (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Уровень воды Азовского моря 1 декабря значительно поднимется

В Херсонской области на Азовском море в ночь на 1 декабря ожидается значительный подъем уровня моря, что может привести к угрожающим последствиям. Об этом предупредили синоптики, передает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, с 21-22 часов 30 ноября уровень моря достиг отметок стихийного явления в Геническе.

Также есть угроза обледенения судов в результате усиления ветра и увеличения высоты волн.

"Ночью и утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенения судов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали учитывать штормовое предупреждение.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в южных и восточных областях Украины 30 ноября и 1 декабря ожидаются сильный ветер и снегопады, в Приазовье возможны метели.