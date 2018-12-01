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У ДСНС попередили про загрозу обледеніння суден в Азовському морі

Новини » Суспільство    01.12.2018 - 01:53
У ДСНС попередили про загрозу обледеніння суден в Азовському морі
Фото: Азовське море (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рівень води Азовського моря 1 грудня значно підніметься

У Херсонській області на Азовському морі в ніч на 1 грудня очікується значний підйом рівня моря, що може призвести до загрозливих наслідків. Про це попередили синоптики, передає РБК-Україна з посиланням на ГСЧС.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, з 21-22 годин 30 листопада рівень моря досяг позначок стихійного явища в Генічеську.

Також є загроза обледеніння суден у результаті посилення вітру і збільшення висоти хвиль.

"Вночі і вранці 1 грудня на Азовському морі та в портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледеніння суден", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали враховувати штормове попередження.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в південних і східних областях України 30 листопада та 1 грудня очікуються сильний вітер і снігопади, в Приазов'ї можливі хуртовини.

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