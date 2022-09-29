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У ДСНС пояснили, коли запустять систему оповіщення і як вона працюватиме

Фото: система оповіщень запрацює в Україні з 1 грудня (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Система оповіщення Cell Broadcast, яку раніше тестували, запрацює з грудня цього року. Вона буде інформувати про загрози на місцях та термінову евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Романа Примуша під час брифінгу.

Інформуванням населення будуть займатися військово-цивільні адміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також у разі потреби сповіщення будуть надсилатися централізовано по всій Україні.

Система оповіщення буде попереджати про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Повідомлення можуть містити інструкцію з подальшими діями.

За словами Примуша, оповіщення отримували користувачі телефонів, які були випущені після 2015 року. Таким чином ДСНС охопила 67% абонентів. Проте зараз фахівці працюють над тим, аби сповіщення отримували телефони більш старих версій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з 7 вересня тестуватимуть систему оповіщення.

Вже 23 вересня ДСНС повідомила, що завершила тестування системи сповіщень.

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