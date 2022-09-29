RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГСЧС объяснили, когда запустят систему оповещения и как она будет работать

Фото: система оповещений заработает в Украине с 1 декабря (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Ранее тестируемая система оповещения Cell Broadcast заработает с декабря этого года. Она будет информировать об угрозах на местах и срочной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Романа Примуша во время брифинга.

Информированием населения будут заниматься военно-гражданские администрации, в составе которых будут специалисты этой системы. Также в случае необходимости уведомления будут отправляться централизованно по всей Украине.

Система оповещения будет предупреждать об опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации. Сообщения могут содержать инструкцию с последующими действиями.

По словам Примуша, уведомления получали пользователи телефонов, выпущенных после 2015 года. Таким образом ГСЧС охватила 67% абонентов. Однако сейчас специалисты работают над тем, чтобы уведомления получали телефоны более старых версий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине с 7 сентября будут тестировать систему оповещения.

Уже 23 сентября ГСЧС сообщила, что завершила тестирование системы уведомлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСНародная партия