Внаслідок сильного приросту снігового покрову й продовження снігопаду в горах існує високий ризик лавинної небезпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"27 лютого у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву та продовженням снігопадів на високогір'ї Івано-Франківської області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", - пише пресслужба.
Зазначається, що 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області також очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.
Зокрема, 27 й 28 лютого лавинна небезпека 3 рівня спостерігається в Закарпатській області й у горах Чернівецької області.
Фото: в ДСНС попередили про високу лавинну небезпеку в горах (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, завтра 28 лютого, вночі та вранці у деяких областях України прогнозують сніг.
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