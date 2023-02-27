В ГСЧС предупредили о высокой лавинной угрозе в горах

В результате сильного прироста снежного покрова и продолжения снегопада в горах существует высокий риск лавинной угрозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"27 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова и продолжением снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная угроза (4 уровень)", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области также ожидается снеголавинная угроза 3 уровня.
В частности, 27 и 28 февраля лавинная угроза 3 уровня наблюдается в Закарпатской области и в горах Черновицкой области.
Фото: в ГСЧП предупредили о высокой лавинной угрозе в горах (t.me/dsns_telegram)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, завтра 28 февраля, ночью и утром в некоторых областях Украины прогнозируют снег .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.