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У ДСНС показали наслідки російських ударів по Києву

Фото: У ДСНС розповіли про наслідки повітряної атаки у Києві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок російської комбінованої повітряної атаки вранці 17 листопада сталася пожежа у багатоповерхівці на Печерську. Загалом уламки збитих цілей впали у трьох районах столиці, й відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

За словами надзвичайників, внаслідок обстрілу сталось загоряння на площі 0,5 кв. м та часткове руйнування перекриття п'ятиповерхового житлового будинку у Печерському районі столиці.

Крім того, було пошкоджено одну із квартир на 5 поверсі. 

"Внаслідок цього 1 особа постраждала, ще 30 осіб було евакуйовано на свіже повітря", - передали в ДСНС.

До ліквідації залучались 26 вогнеборців, а також 6 одиниць техніки, розповіли надзвичайники.

 

Між тим мер столиці Віталій Кличко розповів у своєму Telegram, що:

  • у Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо",
  • у Деснянському районі сталося падіння уламків (попередньо БпЛА) на відкритій місцевості, та на дах недобудови, 
  • а на Русанівці (в Дніпровський районі) уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму.

Додамо, перед тим Київський міський голова повідомляв, що у будинку в Печерському районі - звідки госпіталізували одну постраждалу жінку - ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.

Масована повітряна атака

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали по території України комбінований повітряний удар із використанням ракет різних типів та дронів-камікадзе. Зауважимо, що "Шахеди" ворог запустив ще з вечора напередодні, й запускав нові й нові групи пртягом ночі.

Крім того, після третьої години росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також окупанти вивели у Чорне море 4 ракетоносії з 24 ракетами типу "Калібр" на борту. Додамо, що близько шостої ранку був зафіксований пуск ракет російською стратегічною авіацією. Та запуск "Калібрів" з флотилії РФ, а ще  пізніше - балістики з Феодосії та аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова (РФ).

Додамо, що у Києві пролунала серія потужних вибухів, й у столиці працювала ППО. 

Детальніше про масований обстріл - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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КиївРакетний ударАтака дронів