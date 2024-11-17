У ДСНС показали наслідки російських ударів по Києву

У Києві внаслідок російської комбінованої повітряної атаки вранці 17 листопада сталася пожежа у багатоповерхівці на Печерську. Загалом уламки збитих цілей впали у трьох районах столиці, й відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).
За словами надзвичайників, внаслідок обстрілу сталось загоряння на площі 0,5 кв. м та часткове руйнування перекриття п'ятиповерхового житлового будинку у Печерському районі столиці.
Крім того, було пошкоджено одну із квартир на 5 поверсі.
"Внаслідок цього 1 особа постраждала, ще 30 осіб було евакуйовано на свіже повітря", - передали в ДСНС.
До ліквідації залучались 26 вогнеборців, а також 6 одиниць техніки, розповіли надзвичайники.
Між тим мер столиці Віталій Кличко розповів у своєму Telegram, що:
Додамо, перед тим Київський міський голова повідомляв, що у будинку в Печерському районі - звідки госпіталізували одну постраждалу жінку - ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали по території України комбінований повітряний удар із використанням ракет різних типів та дронів-камікадзе. Зауважимо, що "Шахеди" ворог запустив ще з вечора напередодні, й запускав нові й нові групи пртягом ночі.
Крім того, після третьої години росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також окупанти вивели у Чорне море 4 ракетоносії з 24 ракетами типу "Калібр" на борту. Додамо, що близько шостої ранку був зафіксований пуск ракет російською стратегічною авіацією. Та запуск "Калібрів" з флотилії РФ, а ще пізніше - балістики з Феодосії та аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова (РФ).
Додамо, що у Києві пролунала серія потужних вибухів, й у столиці працювала ППО.
Детальніше про масований обстріл - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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