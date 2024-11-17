В ГСЧС показали последствия российских ударов по Киеву

По словам чрезвычайников, в результате обстрела произошло возгорание на площади 0,5 кв. м и частичное разрушение перекрытия пятиэтажного жилого дома в Печерском районе столицы.

Кроме того, была повреждена одна из квартир на 5 этаже.

"В результате этого 1 человек пострадал, еще 30 человек были эвакуированы на свежий воздух", - передали в ГСЧС.

К ликвидации привлекались 26 пожарных, а также 6 единиц техники, рассказали чрезвычайники.

Между тем мэр столицы Виталий Кличко рассказал в своем Telegram, что:

в Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сільпо",

в Деснянском районе произошло падение обломков (предварительно БпЛА) на открытой местности и на крышу недостроя,

а на Русановке (в Днепровском районе) обломки БпЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.

Добавим, перед этим Киевский городской голова сообщал, что в доме в Печерском районе - откуда госпитализировали одну пострадавшую женщину - еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Массированная воздушная атака

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли по территории Украины комбинированный воздушный удар с использованием ракет разных типов и дронов-камикадзе. Заметим, что "Шахеды" враг запустил еще с вечера накануне и запускал новые и новые группы в течение ночи.

Кроме того, после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также оккупанты вывели в Черное море 4 ракетоносителя с 24 ракетами типа "Калибр" на борту. Добавим, что около шести утра был зафиксирован пуск ракет российской стратегической авиацией. И запуск "Калибров" из флотилии РФ, а еще позже - баллистики из Феодосии и аэробалистических ракет "Кинжал" из Тамбова (РФ).

Добавим, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов, и в столице работала ПВО.

Подробнее о массированном обстреле - читайте в отдельном материале РБК-Украина.