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У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру: загинуло 3 людини, з них одна дитина

Дніпро, Четвер 17 квітня 2025 07:13
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У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру: загинуло 3 людини, з них одна дитина Фото: рятувальник на місці подій у Дніпрі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни вчора ввечері, 16 квітня, масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки були пожежі, пошкодження, є загиблі та багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Росіяни забрали життя 3 людей, серед них 1 дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них 4 дитини", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники поінформували, що пошкоджень зазначили будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу. А харчового підприємства, а також автомобілі.

"Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальника та 37 одиниць техніки ДСНС", - сказано у дописі.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, о 21:55 у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що ворог запустив в напряму Дніпра ударні безпілотники. Після цього, приблизно протягом години, у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.

Мер міста Борис Філатов повідомляв, що пошкоджено щонайменше 15 будинків. Ба більше, один з "Шахедів" майже влучив по будівлі мерії, але впав неподалік. Крім того, внаслідок атаки зруйновано магазин жіночого одягу, який належав дружині Філатова.

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