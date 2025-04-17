В ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру: погибли 3 человека, один из них ребенок

Россияне вчера вечером, 16 апреля, массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки были пожары, повреждения, есть погибшие и много пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Россияне унесли жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что повреждений отметили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения. А пищевого предприятия, а также автомобили.

"Из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы. К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.