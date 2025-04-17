В ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру: погибли 3 человека, один из них ребенок
Россияне вчера вечером, 16 апреля, массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки были пожары, повреждения, есть погибшие и много пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Россияне унесли жизни 3 человек, среди них 1 ребенок. Предварительно, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники проинформировали, что повреждений отметили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения. А пищевого предприятия, а также автомобили.
"Из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы. К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.
Обстрел Днепра
Напомним, в 21:55 в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что враг запустил в направлении Днепра ударные беспилотники. После этого, примерно в течение часа, в городе прозвучало не менее 10 взрывов.
Мэр города Борис Филатов сообщал, что повреждено не менее 15 домов. Более того, один из "Шахедов" почти попал по зданию мэрии, но упал неподалеку. Кроме того, в результате атаки разрушен магазин женской одежды, который принадлежал жене Филатова.
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