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У ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська

Фото: у Краматорську через сильний снігопад пошкодилася частина греблі 4 квітня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 4 квітня, через прорив дамби у Краматорську трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Через високий рівень води рятувальникам довелось проводити евакуацію місцевих жителів. Станом на 18:30 залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

ДСНС вдалось врятувати трьох та евакуювати 10 осіб, з них 2 дитини.

"Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зауважили, що напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в річку Бичок.

Фото: у ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська (t.me/dsns_telegram)

Раніше про прорив дамби повідомляв глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

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