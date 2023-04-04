У вівторок, 4 квітня, через прорив дамби у Краматорську трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Через високий рівень води рятувальникам довелось проводити евакуацію місцевих жителів. Станом на 18:30 залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.
ДСНС вдалось врятувати трьох та евакуювати 10 осіб, з них 2 дитини.
"Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу", - сказано в повідомленні.
У ДСНС зауважили, що напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в річку Бичок.
Фото: у ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська (t.me/dsns_telegram)
Раніше про прорив дамби повідомляв глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.
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