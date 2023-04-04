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В ГСЧС показали, как эвакуируют людей из затопленного Краматорска

Фото: в Краматорске из-за сильного снегопада повредилась часть дамбы 4 апреля (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 4 апреля, из-за прорыва дамбы в Краматорске произошел неконтролируемый сброс воды. Из-за этого затопило около 260 домов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Из-за высокого уровня воды спасателям пришлось проводить эвакуацию местных жителей. По состоянию на 18.30 остаются подтопленными 209 домохозяйств и 51 частный жилой дом.

ГСЧС удалось спасти троих и эвакуировать 10 человек, из них 2 ребенка.

"Осуществляется укрепление береговой линии реки и продолжаются мероприятия по созданию заграждения водосбросного шлюза", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что напор воды в водосбросном шлюзе уменьшился и происходит постепенное уменьшение уровня воды в реку Бычок.

Фото: в ГСЧС показали, как эвакуируют людей из затопленного Краматорска (t.me/dsns_telegram)

Ранее о прорыве дамбы сообщал глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

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