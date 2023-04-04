У ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська

У вівторок, 4 квітня, через прорив дамби у Краматорську трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

У ДСНС зауважили, що напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в річку Бичок.

ДСНС вдалось врятувати трьох та евакуювати 10 осіб, з них 2 дитини.

Через високий рівень води рятувальникам довелось проводити евакуацію місцевих жителів. Станом на 18:30 залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

Раніше про прорив дамби повідомляв глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

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