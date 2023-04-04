ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська

Новость на русском →
Краматорськ, Вівторок 04 квітня 2023 20:50
У ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська Фото: у Краматорську через сильний снігопад пошкодилася частина греблі 4 квітня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 4 квітня, через прорив дамби у Краматорську трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Через високий рівень води рятувальникам довелось проводити евакуацію місцевих жителів. Станом на 18:30 залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

ДСНС вдалось врятувати трьох та евакуювати 10 осіб, з них 2 дитини.

"Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зауважили, що напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в річку Бичок.

Фото: у ДСНС показали, як евакуюють людей із затопленого Краматорська (t.me/dsns_telegram)

Раніше про прорив дамби повідомляв глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донбас Донецька область
NEWS
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну