У ДСНС показали, як допомагають розбирати завали у Туреччині (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як розповіли в ДСНС, для них було визначено нові сектори по проведенню рятувальних робіт. Там вони використовують весь спектр сучасного обладнання та техніки, що привезли із собою.

"Усього з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйнованих будівель та споруд, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих людей", - сказано в повідомленні.