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Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 29 тисяч

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Мараш, Неділя 12 лютого 2023 16:17
Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 29 тисяч Фото: Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 29 тисяч (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого, загинули понад 29 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

"Станом на 15.55 29 605 людей загинули внаслідок землетрусів", - заявили в Управлінні боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) при уряді Туреччини.

При цьому повідомляється, що 147 934 особи, які постраждали внаслідок стихійного лиха, були евакуйовані в інші провінції.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.

Крім того, у Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.

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