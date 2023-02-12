В ГСЧС показали, как помогают разбирать завалы в Турции (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, для них были определены новые сектора по проведению спасательных работ. Там они используют весь спектр современного оборудования и техники, которые привезли с собой.

"Всего с начала работ поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследовано 224 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 94 завала, оказана медицинская помощь 4 лицам, деблокированы тела 12 погибших людей", - говорится в сообщении.