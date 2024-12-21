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У ДСНС показали фото наслідків удару дрону РФ по будинку у Харкові: є постраждалі

Фото: роботи з ліквідації наслідків продовжуються (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 20 грудня, російські окупанти влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Постраждали 6 осіб, серед них 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, а також квартири на перших поверхах. В результаті цього сталася пожежа, яку ліквідували о 23:04.

 

Наразі роботи з ліквідації наслідків досі тривають.

Атаки РФ на Харків

Нагадаємо, що ця атака сталася приблизно о 21:55, 20 грудня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що приліт був між першим і другим поверхом багатоповерхівки.

Крім того, через майже ніж дві години у Харкові пролунав другий вибух. Приблизно о 23:41 було зафіксовано влучання у Київському районі. Зокрема, у приватному будинку де виникла пожежа знаходилися людини. Їх врятували. Наразі відомо про двох постраждалих.

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