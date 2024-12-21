У ДСНС показали фото наслідків удару дрону РФ по будинку у Харкові: є постраждалі

Атаки РФ на Харків

Нагадаємо, що ця атака сталася приблизно о 21:55, 20 грудня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що приліт був між першим і другим поверхом багатоповерхівки.

Крім того, через майже ніж дві години у Харкові пролунав другий вибух. Приблизно о 23:41 було зафіксовано влучання у Київському районі. Зокрема, у приватному будинку де виникла пожежа знаходилися людини. Їх врятували. Наразі відомо про двох постраждалих.

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