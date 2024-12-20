У Харкові приліт "Шахеда" в багатоповерхівку

Російські окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові. Є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram .

Також проводиться обстеження будинку та опитування про розселення людей.

Глава ОВА розповів, що триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів.

Синєгубов уточнив, що три людини - з гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення.

Терехов розповів, що вже відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дівчинка 12 років.

За його словами, медики надали постраждалим допомогу на місці.

"Станом на зараз є два звернення щодо гострої реакції на стрес", - уточнив Синєгубов.

За словами Синєгубова, ворожий дрон влучив по багатоповерхівці в Салтівському районі. Частково зруйновано перші два поверхи. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Удари по Харкову

Нагадаємо, окупанти доволі часто атакують Харків, оскільки він розташований недалеко від лінії фронту та кордону з РФ.

Зокрема, 15 грудня в місті прогриміло кілька вибухів. Приліт зафіксували в Київському районі.

Унаслідок атаки поранення дістала 48-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу.

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