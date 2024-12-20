У Харкові приліт "Шахеда" в багатоповерхівку
Російські окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові. Є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.
За словами Синєгубова, ворожий дрон влучив по багатоповерхівці в Салтівському районі. Частково зруйновано перші два поверхи. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
"Станом на зараз є два звернення щодо гострої реакції на стрес", - уточнив Синєгубов.
За його словами, медики надали постраждалим допомогу на місці.
Оновлено 22:26
Терехов розповів, що вже відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дівчинка 12 років.
Синєгубов уточнив, що три людини - з гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення.
Оновлено 22:34
Глава ОВА розповів, що триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів.
Також проводиться обстеження будинку та опитування про розселення людей.
Удари по Харкову
Нагадаємо, окупанти доволі часто атакують Харків, оскільки він розташований недалеко від лінії фронту та кордону з РФ.
Зокрема, 15 грудня в місті прогриміло кілька вибухів. Приліт зафіксували в Київському районі.
Унаслідок атаки поранення дістала 48-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу.
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