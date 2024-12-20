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У Харкові приліт "Шахеда" в багатоповерхівку

Харків, П'ятниця 20 грудня 2024 22:20
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У Харкові приліт "Шахеда" в багатоповерхівку Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Харкову (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові. Є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

За словами Синєгубова, ворожий дрон влучив по багатоповерхівці в Салтівському районі. Частково зруйновано перші два поверхи. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Станом на зараз є два звернення щодо гострої реакції на стрес", - уточнив Синєгубов.

За його словами, медики надали постраждалим допомогу на місці.

Оновлено 22:26

Терехов розповів, що вже відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дівчинка 12 років.

Синєгубов уточнив, що три людини - з гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення.

Оновлено 22:34

Глава ОВА розповів, що триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів.

Також проводиться обстеження будинку та опитування про розселення людей.

Удари по Харкову

Нагадаємо, окупанти доволі часто атакують Харків, оскільки він розташований недалеко від лінії фронту та кордону з РФ.

Зокрема, 15 грудня в місті прогриміло кілька вибухів. Приліт зафіксували в Київському районі.

Унаслідок атаки поранення дістала 48-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу.

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