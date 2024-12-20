У Харкові було чути вибух: зафіксовано приліт БпЛА у Київському районі

Пізно ввечері, 20 грудня, у Харкові було чути щонайменше один вибух. Військові попереджали про ворожий БпЛА в напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram Повітряних сил ЗСУ та мера Харкова Ігоря Терехова.

Вибух у місті було чути приблизно о 23:41. Незадовго до цього у ПС попереджали по дрон у напрямку Харкова.

"Увага! Місто Харків! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі", - йшлося у повідомленні.

Також через декілька хвилин після вибуху мер Харкова повідомив про ще один приліт у місті, оскільки перед цим годиною раніше також фіксували удар дроном.

"Ще один приліт у Київському районі. На місці влучання пожежа", - написав він о 23:47.

Оновлено о 23:53

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удар дроном в Київському районі Харкова. Станом на цей момент без постраждалих.

"Ще один удар ворожим безпілотником - у Солоницівській громаді Харківського району. Є пожежа у нежитловій будівлі. Без постраждалих", - додав він.

Тим часом військові попереджають про ще один БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу.

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"Внаслідок ворожого удару у Київському районі Харкова одна людина отримала гостру реакцію на стрес", - Синєгубов.

Оновлено о 00:02

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про одного постраждалого внаслідок удару "Шахедом".

Він уточнив, що у приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок "прильоту", ще перебувають люди.

"Відповідні служби працюють на місці", - додав він.

Оновлено о 00:13

"Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих", - поінформував Терехов.