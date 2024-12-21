В ГСЧС показали фото последствий удара дрона РФ по дому в Харькове: есть пострадавшие

Поздно вечером, 20 декабря, российские оккупанты попали дроном по многоэтажке в Харькове. Известно о 6 пострадавших, среди них один ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"В Салтовском районе вражеский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Пострадали 6 человек, среди них 12-летний ребенок. Спасатели ГСЧС спасли трех человек", - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС уточнили, что в результате атаки поврежден фасад здания, а также квартиры на первых этажах. Из-за этого произошел пожар, который был ликвидирован в 23:04.
Сейчас работы по ликвидации последствий до сих пор продолжаются.
Напомним, что данная атака произошла примерно в 21:55, 20 декабря. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что прилет был между первым и вторым этажом многоэтажки.
Кроме того, спустя почти два часа в Харькове прогремел второй взрыв. Примерно в 23:41 было зафиксировано попадание в Киевском районе. В частности, в частном доме где возник пожар находились люди. Их спасли. Известно о двух пострадавших.
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