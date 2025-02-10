ДСНС показала відео наслідків атаки дронів по Сумах

Як розповіли у відомстві, рятувальники продовжують роботу на місці падіння уламків російського дрона у Сумах. Зокрема, для висотних робіт залучена спецтехніка. також проводиться демонтаж аварійних конструкцій та відновлюються пошкоджені будівлі.

"Продовжує працювати мобільний "Пункт незламності". 12 людей вже отримали психологічну допомогу", - сказано у повідомленні.

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері 9 лютого у низці областей через загрозу ударів "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

Під час чергової дронової атаки було влучення у Сумах по стоянці в житловому мікрорайоні. Там сталась масштабна пожежа, а також були пошкоджені кілька житлових будівель.