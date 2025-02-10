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ДСНС показала відео наслідків атаки дронів по Сумах

Фото: наслідки удару РФ по Сумах в ніч а 10 лютого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на понеділок, 10 лютого, дронами атакувала територію України. Було зафіксовано влучання у місті Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як розповіли у відомстві, рятувальники продовжують роботу на місці падіння уламків російського дрона у Сумах. Зокрема, для висотних робіт залучена спецтехніка. також проводиться демонтаж аварійних конструкцій та відновлюються пошкоджені будівлі.

"Продовжує працювати мобільний "Пункт незламності". 12 людей вже отримали психологічну допомогу", - сказано у повідомленні.

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері 9 лютого у низці областей через загрозу ударів "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

Під час чергової дронової атаки було влучення у Сумах по стоянці в житловому мікрорайоні. Там сталась масштабна пожежа, а також були пошкоджені кілька житлових будівель.

За даними Повітряних сил, у ніч на 10 лютого Російська Федерація застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни.

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Атака дронівДСНСВійна в УкраїніСуми