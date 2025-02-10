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ГСЧС показала видео последствий атаки дронов по Сумах

Фото: последствия удара РФ по Сумах в ночь а 10 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на понедельник, 10 февраля, дронами атаковала территорию Украины. Было зафиксировано попадание в городе Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказали в ведомстве, спасатели продолжают работу на месте падения обломков российского дрона в Сумах. В частности, для высотных работ привлечена спецтехника. также проводится демонтаж аварийных конструкций и восстанавливаются поврежденные здания.

"Продолжает работать мобильный "Пункт несокрушимости". 12 человек уже получили психологическую помощь", - сказано в сообщении.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 9 февраля в ряде областей из-за угрозы ударов "Шахедов" была объявлена воздушная тревога.

Во время очередной дроновой атаки было попадание в Сумах по стоянке в жилом микрорайоне. Там произошел масштабный пожар, а также были повреждены несколько жилых зданий.

По данным Воздушных сил, в ночь на 10 февраля Российская Федерация применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны.

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