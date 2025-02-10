ГСЧС показала видео последствий атаки дронов по Сумах

Как рассказали в ведомстве, спасатели продолжают работу на месте падения обломков российского дрона в Сумах. В частности, для высотных работ привлечена спецтехника. также проводится демонтаж аварийных конструкций и восстанавливаются поврежденные здания.

"Продолжает работать мобильный "Пункт несокрушимости". 12 человек уже получили психологическую помощь", - сказано в сообщении.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 9 февраля в ряде областей из-за угрозы ударов "Шахедов" была объявлена воздушная тревога.

Во время очередной дроновой атаки было попадание в Сумах по стоянке в жилом микрорайоне. Там произошел масштабный пожар, а также были повреждены несколько жилых зданий.