ДСНС показала наслідки удару по університету в Києві: загинула людина, 10 поранених

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети влучили в дуже людні місця, поруч не було жодного військового об'єкта. За його словами, затримки з постачанням засобів ППО для України "допомагають терору".

Атака почалася близько 22:00, у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкоджений гуртожиток у Деснянському районі, у мережі пишуть про ДТЕУ, а також про удар по бригаді медиків, яка їхала на виклик.