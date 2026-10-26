РФ вдарила по Києву балістикою
Близько 22.00 26 жовтня окупанти ударили по Києву балістичними ракетами. Лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram і Київську МВА у Telegram.
РФ ударила балістикою по Києву
О 21.40 у Києві було оголошено червоний рівень небезпеки.
"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - написали у КМВА.
Повітряні сили повідомили, що на Київ летять балістичні ракети з Чернігівщини.
Пізніше у пабліках почали з'являтися повідомлення про вибухи.
Раніше РБК-Україна писало, що 21 жовтня окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.
Крім того, Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чули вибухи.