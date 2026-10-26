ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по Києву балістикою

21:59 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
РФ вдарила по Києву балістикою Фото: російський ЗРК "Іскандер" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Близько 22.00 26 жовтня окупанти ударили по Києву балістичними ракетами. Лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram і Київську МВА у Telegram.

РФ ударила балістикою по Києву

О 21.40 у Києві було оголошено червоний рівень небезпеки.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - написали у КМВА.

Повітряні сили повідомили, що на Київ летять балістичні ракети з Чернігівщини.

Пізніше у пабліках почали з'являтися повідомлення про вибухи.

Раніше РБК-Україна писало, що 21 жовтня окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.

Крім того, Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чули вибухи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна Росії проти України Ракети
Новини
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом