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ГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненых

00:04 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
ГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненых Фото: последствия российского баллистического обстрела (t.me/dsns_telegram)
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В результате российской атаки на Киев вечером 26 октября погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали. Под ударом оказались корпус университета, общежития и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Деснянский район

Россияне ударили по территории учебного заведения. Поврежден корпус одного из университетов, общежития и рядом жилые дома.

Еще одна ракета попала в легковой автомобиль у станции метро.

По меньшей мере, 10 человек пострадали по нескольким адресам.

ГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненыхГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненыхГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненыхГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненыхГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненыхГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненыхГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненых

Фото: последствия российской атаки на Киев 27 октября (t.me/dsns_telegram)

Днепровский район

Здесь частично разрушено трехэтажное нежилое здание - от крыши до подвала. Во время спасательных работ обнаружили тело погибшего человека.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты попали в очень людные места, рядом не было ни одного военного объекта. По его словам, задержки со снабжением средств ПВО для Украины "помогают террору".

Атака началась около 22:00, в городе раздались взрывы. Впоследствии стало известно о поврежденном общежитии в Деснянском районе, в сети пишут о ДТЭУ, а также об ударе по ехавшей по вызову бригаде медиков.

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