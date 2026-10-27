ГСЧС показала последствия удара по университету в Киеве: погиб человек, 10 раненых

В результате российской атаки на Киев вечером 26 октября погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали. Под ударом оказались корпус университета, общежития и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Здесь частично разрушено трехэтажное нежилое здание - от крыши до подвала. Во время спасательных работ обнаружили тело погибшего человека.

Россияне ударили по территории учебного заведения. Поврежден корпус одного из университетов, общежития и рядом жилые дома.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты попали в очень людные места, рядом не было ни одного военного объекта. По его словам, задержки со снабжением средств ПВО для Украины "помогают террору".

Атака началась около 22:00, в городе раздались взрывы. Впоследствии стало известно о поврежденном общежитии в Деснянском районе, в сети пишут о ДТЭУ, а также об ударе по ехавшей по вызову бригаде медиков.