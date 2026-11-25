Крім того, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого атаками РФ, у Запоріжжі та області значна кількість споживачів залишилась без світла.

Зазначимо, в ніч на сьогодні, 25 листопада, Росія атакувала Україну понад 100 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей, проте на 18 локаціях зафіксовано влучання.