Внаслідок російського удару по Запоріжжю в середу, 25 листопада, постраждало шестеро людей, серед них - двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Серед постраждалих - троє чоловіків віком 32, 71 та 74 роки, 88-річна жінка та двоє дітей віком 5 і 11 років. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо точної кількості травмованих уточнюється",
Рятувальники ліквідували займання гаража та двох автомобілів. Крім того, вибухова хвиля й уламки пошкодили житлові будинки - із заблокованих квартир вивільнили п'ятьох людей, зокрема трьох дітей.
Рятувальники додали, що психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Шевченківський район Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.
Крім того, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого атаками РФ, у Запоріжжі та області значна кількість споживачів залишилась без світла.
Зазначимо, в ніч на сьогодні, 25 листопада, Росія атакувала Україну понад 100 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей, проте на 18 локаціях зафіксовано влучання.