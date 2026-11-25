РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівки, частина міста та області без світла
Російські окупанти вранці 25 листопада вкотре атакували Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі, частина міста та області залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна та "Запоріжжяобленерго".
За даними ОВА, ворог атакував Шевченківський район міста. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.
Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок удару.
Такожрух транспорту через греблю ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця, Вантовий міст та міст імені Преображенського.
Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)
Окрім того, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого обстрілами росіян, у Запоріжжі та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів.
"Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання, - повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.
Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну понад 100 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих цілей, проте сталося чимало влучань.