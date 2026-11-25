Російські окупанти вранці 25 листопада вкотре атакували Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі, частина міста та області залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна та "Запоріжжяобленерго" .

За даними ОВА, ворог атакував Шевченківський район міста. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок удару.

Такожрух транспорту через греблю ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця, Вантовий міст та міст імені Преображенського.

Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)

Окрім того, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого обстрілами росіян, у Запоріжжі та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів.

"Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання, - повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.