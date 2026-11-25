Кроме того, в результате повреждения энергетической инфраструктуры, вызванного атаками РФ, в Запорожье и области значительное количество потребителей осталось без света.

Отметим, в ночь на сегодня, 25 ноября, Россия атаковала Украину более 100 беспилотниками разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских целей, однако на 18 локациях зафиксированы попадания.